Japans industriproduksjon steg 2,7 prosent

Veksten er i underkant av forventningene, som var på 3 prosent, og veksten er lavere enn årsveksten i november, som endte på 5,1 prosent.

Industrien bedret seg innen produksjon av motorkjøretøy, papirmasse og papirprodukter, samt olje- og kullprodukter. På den andre siden var det nedgang i næringslivsrelatert maskinutstyr, maskinproduksjon og transportutstyr.

Departementets prognose går ut på at industriproduksjonen viser tegn på positiv utvikling. Årsveksten for januar måned ventes å øke til 5,2 prosent, mens årsveksten for februar antas å havne på 2,2 prosent.