FN-rapport: Hundrevis av barnesoldater er drept i Jemen

FN-ekspertene som har skrevet rapporten, har en liste med navnene på 1.406 barn som ble drept på slagmarken i 2020. Året etter ble minst 562 barn drept i perioden januar til mai, ifølge rapporten.

Barna var i alderen 10 til 17 år og var alle rekruttert av de iranskstøttede houthi-opprørerne.

Sjuåringer renser våpen

FN-ekspertene har også avdekket at barn helt ned i sjuårsalderen har vært rekruttert av houthiene. De deltok imidlertid ikke i kamphandlinger, men ble opplært til blant annet å rense våpen.

Houthiene lærer også barna fra tidlig alder å rope bevegelsens slagord «død over Amerika, død over Israel, forbannet være jødene, seier over islam», ifølge rapporten.

Houthi-opprørerne tok høsten 2014 kontroll over Jemens hovedstad Sana etter flere år med kaotiske tilstander i landet. Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem i spissen for en regional koalisjon.

Krig, sult og sykdom

Med støtte fra vestlige land som Storbritannia og USA har koalisjonen siden gjennomført over 24.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Houthiene har på sin side gjennomført sporadiske rakett- og droneangrep mot oljeinstallasjoner og andre mål i Saudi-Arabia, men disse har bare unntaksvis krevd liv.

FN anslår at borgerkrigen i landet ved utgangen av 2021 hadde kostet 377.000 mennesker livet på grunn av krigshandlinger, sult og sykdom.