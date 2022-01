Tusener uten strøm i Sverige

Ved 2-tiden natt til søndag var rundt 10.000 kunder strømløse i blant annet Skåne, Halland, Västra Götaland, Värmland og Örebro.

To tenåringsgutter ble skadd i Skåne da et tre falt over et kjøretøy de satt i.

På vestkysten er flere jernbanestrekninger stengt. To fly fra Kanariøyene måtte omdirigeres til Stockholm på grunn av sterk vind i Göteborg, mens et fly på vei til Malmö måtte lande i København i stedet.

I Malmö veltet en byggekran sent lørdag kveld. Öresundsbroen mellom Sverige og Danmark er stengt til søndag klokken 8 av sikkerhetshensyn, fordi vinden er sterkere enn prognosene skulle tilsi.

Lavtrykket flytter seg etter hvert østover og ventes å nå Sveriges østlige deler i morgentimene.

– Det kommer til å blåse skikkelig med stormbyger og også snø, sier meteorolog Anders Wettergren.

Utover søndag avtar vinden, og mandag blir det betydelig roligere, ifølge SMHI.