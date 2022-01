Nord-Korea testet kraftig rakett

Myndighetene i Japan og Sør-Korea opplyser at missilet beveget seg 800 kilometer før det landet i sjøen.

Trolig dreide det seg om en ballistisk mellomdistanserakett. Forrige gang Nord-Korea testen en rakett av denne typen, skal ha vært i 2017.

Rakettesten var den sjuende som Nord-Korea har gjennomført i januar. Landet har aldri tidligere testet så mange raketter i løpet av én kalendermåned, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Sør-Koreas generalstab opplyser at det antas at raketten ble skutt opp fra et område i innlandet i den nordlige delen av Nord-Korea.

I 2018 valgte Nord-Korea å innstille sine tester av langtrekkende raketter og atomvåpen. Rakettestene denne måneden skaper bekymring for at landet er i ferd med å avslutte sin selvpålagte pause i testingen av de kraftigste våpnene.

Sør-Koreas president Moon Jae-in sier i en uttalelse at Nord-Korea nå er nær ved å ødelegge sin erklæring om test-pause.

Myndighetene i Nord-Korea har selv antydet at testene kan bli gjenopptatt og hevdet at det er USAs «fiendtlige politikk» som tvinger fram en endring.