Innsjøer under iskappe på Mars er kanskje ikke vann likevel

Sørpolen på Mars er dekket av en iskappe. I 2018 presenterte italienske forskere bevis for at det skjuler seg en innsjø av vann under isen.

Vannet må riktignok være veldig salt for å holde seg flytende i mange minusgrader.

Forskerne brukte radar-undersøkelser gjort av romsonden Mars Express. De oppdaget et område på omtrent 20 kilometer i bredden med sterk refleksjon. Samme teknikk har vært brukt til å undersøke innsjøer under isen i Antarktis.

Ikke alle er overbevist om teorien.

– Vi forstår ikke hvordan det kan være flytende vann der, fordi vi forventer ikke at det er nok energi eller trykk der for å smelte vann, selv om vannet er salt, sier Cyril Grima ved University of Texas at Austin til New Scientist.

Han har ledet en ny studie publisert i Geophysical Research Letters.

Forskerne fant ut at refleksjonen under iskappen ligner på radarsignaler fra tørre vulkanske sletter rundt om på planeten, dersom disse hadde vært dekket av is.

På leting etter vann

Begge studiene er basert på målinger gjort av MARSIS, et radarinstrument som er om bord på romsonden Mars Express.

Illustrasjon av Mars Express. Foto: ESA/NASA/JPL-Caltech

En radar sender ut radiostråler. Strålene treffer Mars-overflaten, og noe trenger ned i bakken. Strålene blir reflektert tilbake, spredt eller absorbert.

MARSIS er designet for å lete etter vann under overflaten på Mars, ifølge NASA. Vann reflekterer radarstrålene godt. En vannoverflate under bakken vil derfor «lyse opp» på et radarbilde, ifølge en artikkel fra The Conversation.

Anja Diez har tidligere forklart til forskning.no at det går an å bruke radar til å undersøke overgangen mellom forskjellige materialer under is. Overgangen mellom is og flytende vann vil reflektere radarbølger med mer energi tilbake til instrumentet, sammenlignet med overgangen mellom for eksempel is og stein.

I 2018, og i en bekreftende studie fra 2020, ble reflekterende flater i bunnen av polisen på Mars tolket som flytende vann.

Forskerne bak den nye studien har undersøkt om andre deler av planeten også ville lyst opp på samme måte dersom hele planeten var dekket av is.

Is overalt

I den nye studien brukte forskerne radarmålinger fra MARSIS fra hele Mars.

De regnet på hvordan refleksjonene ville bli dersom planeten var dekket med et 1,4 kilometer lag med is med 10 prosent uren is. Det er like mye is som ligger over det som kan være vann-reservoarer på Mars sin sørpol.

De kom fram til at opptil 2 prosent av overflaten på Mars ville hatt sterke refleksjoner på samme vis som feltene under sørpolen.

Bare stein?

Områdene befinner seg på vulkanske flater fra flere geologiske perioder.

– Mars er kjent for å ha disse terrengene over hele planeten, så det er langt mer sannsynlig å ha dette terrenget under isen, enn flytende vann, sier Grima til New Scientist.

– Vi utelukker ikke vann, men dette reduserer sannsynligheten for at det er der.

Ifølge en pressemelding om studien kan jernrik lava noen ganger bli til stein som reflekterer radar på samme måte. Forskerne mener en bør vurdere om de reflekterende feltene kan skyldes tett vulkansk stein med metallinnhold.

Andre forslag

Det er ikke første gang forskere ser nærmere på hva som kan skjule seg under isen.

I 2021 fant forskere reflekterende signaler fra mange flere plasser under isen. Flere av stedene burde det være for kaldt til at det er mulig med flytende vann, selv om det er salt, ifølge en pressemelding fra NASA.

En annen studie fra 2021, som også ble publisert i Geophysical Research Letters, foreslo at refleksjonene kunne skyldes leire, metallholdige mineraler eller saltholdig is, istedenfor vann.

Målinger i fremtiden vil kanskje gi et klarere svar.

Referanse: C. Grima, J. Mouginot, W. Kofman, A. Hérique & P. Beck: « The Basal Detectability of an Ice-Covered Mars by MARSIS», G eophysical Research Letters, 24. januar 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).