Historisk fall i Russlands innbyggertall

Ikke siden Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 har det vært en så stor nedgang i innbyggertallet. Det er i dag om lag 145 millioner innbyggere i Russland.

På 1990-tallet var fødselstallene lave på grunn av økonomisk usikkerhet etter Sovjetunionens kollaps. Men landets demografiske problemer har forverret seg under pandemien.

Fødselstallene i landet har dalt de siste årene fordi generasjonen som i dag får barn, er relativt liten. I gjennomsnitt får hver russiske kvinne i dag 1,5 barn. For at fødselstallet skal holde seg stabilt, må kvinner i snitt få 2,1 barn.

Pandemien har også hatt innvirkning på folketallet. Nye tall fra det russiske statistikkbyrået Rosstat viser at over 660.000 mennesker dødd av eller med coronavirus i kroppen siden pandemien startet for to år siden.

Det er nesten dobbelt så mange som de om lag 329.000 dødsfallene som det opplyses om på en hjemmeside drevet av den russiske regjeringen.

Tallet gjør samtidig Russland til det land i verden som har registrert nest flest coronarelaterte dødsfall i verden. Kun USA har flere.