Finske diplomater utsatt for Pegasus-spionasje

– Vi kan nå bekrefte at det har blitt funnet spionverktøy i våre telefoner, sier Matti Parviainen, sjef for utenriksdepartementets sikkerhetsavdeling, fredag.

Diplomatene som har vært rammet, har vært utplassert i utlandet, men departementet vil ikke si noe om hvem de er, hvor mange som har vært rammet eller hvorvidt man kjenner til hvem som står bak.

– Vi har en god formening om hvor lenge det har pågått, sier Parviainen og legger til at spionasjen ikke lenger foregår.

Israelske NSO Group, som står bak programvaren Pegasus, sier de vil samarbeide fullt ut med finske myndigheter.

Pegasus kan kobles på kameraet eller mikrofonen til en mobiltelefon og således hente ut informasjon.

Programvaren har fått kraftig kritikk etter at det har blitt avdekket at det tidligere er funnet på telefonene til politiske ledere, regimekritikere, menneskerettsaktivister, advokater, journalister og andre verden over.

USA har satt NSO Group på sin svarteliste, og selskapet er også saksøkt av IT-giganten Apple. NSO Group nekter for å ha gjort noe galt og hevder programvaren kun er solgt til land for bruk i bekjempelse av terrorisme og kriminalitet.