Danske jagerfly ankommer Litauen

– Danmarks beslutning om å sende jagerfly kommer på et veldig bra tidspunkt, sa Litauens president Gitanas Nauseda på en seremoni ved Siauliai-basen der flyene skal stasjoneres.

Fram til 1. april skal F-16-flyene og fire polske jagerfly patruljere litauisk luftrom. De polske flyene har vært der siden 1. desember, og de skal holde flere felles øvelser.

De tre baltiske statene føler seg spesielt truet av det høye spenningsnivået mellom Russland og Vesten.

Russland har krevd at Nato i stor grad trekker seg ut av Baltikum og Polen, og Litauen er spesielt bekymret over de mange russiske soldatene som er blitt utstasjonert i nabolandet Hviterussland.

Danmark kunngjorde tidligere i måneden at de skulle sende en fregatt til Østersjøen for å bistå Natos patruljer, mens USA tidligere i uka sendte seks jagerfly til Estland for å bistå med forsvar av deres luftrom.