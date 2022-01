54-åringen var siktet for å ha transportert og levert sin egen sæd til minst fem kvinner i Danmark i perioden oktober 2017 til mars 2020. Det skjedde uten tillatelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som forvalter området i Danmark.

Mannens advokat, Tyge Trier, sier han har godtatt en bot for brudd på loven om distribusjon av celler og vev. Dermed blir han ikke stilt for retten for brudd på loven om assistert befruktning.

– Han har godtatt en bot under vevsloven, dels for å unngå å bruke mer tid og ressurser på saken, og dels for å sikre fortrolighet og privatliv for parene han har et forhold til, sier Trier.

På et tidspunkt snakket politiet om at mannen risikerte en bot på 100.000 kroner, men størrelsen på boten han faktisk får nå er ikke kjent.

Siktelsen for brudd på loven om assistert befruktning skyldes at han gjorde dette selv om han tidligere har fungert som sæddonor i en sædbank.