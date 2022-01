Myndighetene på Kiribati gjorde alt de kunne for å hindre smitte. Grensene ble stengt tidlig i pandemien og ikke åpnet igjen på to år. Men tidligere i år fikk et fly med misjonærer, som hadde forlatt Kiribati før pandemien, lande.

Det ble tatt strenge forholdsregler. Alle om bord måtte være vaksinert, og de ble testet tre ganger i Fiji før avreise og satt i karantene etter landing. Så viste det seg at over halvparten av passasjerene var smittet likevel.

De 36 positive tilfellene er fredag blitt til 181 bekreftede tilfeller. Halvparten av befolkningen på Kirabati er fullvaksinert.

Legen Api Talemaitoga leder et nettverk av leger i stillehavsstatene og sier at Kirabati kun har et par intensivplasser tilgjengelig i hele landet. Med tanke på det begrensede helsevesenet sier han at reaksjonen hans på nyheten var:

– Å, herregud.