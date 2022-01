Boston-sykehus forsvarer vaksinekrav for transplantasjon

Familien til D.J. Ferguson sier i en appell om pengestøtte at han fikk beskjed av Brigham and Women's Hospital i Boston om at han ikke kunne få en hjertetransplantasjon fordi han ikke er vaksinert mot koronaviruset.

– Vi er bokstavelig talt i et hjørne nå. Tiden løper ut. Dette er ikke en politisk sak. Folk må ha et valg, sier de i appellen, som hittil har samlet inn tusener av dollar.

Sykehuset vil ikke kommentere saken til Ferguson, men påpeker at covid-19-vaksinen er en av flere som kreves i de aller fleste amerikanske transplantasjonsprogrammer, inkludert vaksine mot influensa og hepatitt B.

Sykehuset sier at forskningen viser at transplantasjonspasienter har høyere risiko for å dø av korona, og at pasienter også må oppfylle andre helsekrav for å motta donerte organer.

Sykehuset understreker at ingen pasient settes på ventelisten for organtransplantasjon uten å innfri disse kriteriene.

– Det er over 100.000 kandidater på ventelister for organtransplantasjon og stor mangel på tilgjengelige organer, og rundt halvparten av dem på venteliste vil ikke få et nytt organ innen fem år, sier sykehuset.

På grunn av organmangelen setter sykehus bare dem på ventelisten som de anser har størst mulighet for å overleve med et nytt organ.

Den 31 år gamle mannens mor, Tracey Ferguson, sier at han har atrieflimmer og at han ikke har villet ta vaksinen fordi han er bekymret for eventuelle bivirkninger. Han ble lagt inn for et hjerteproblem som førte til at lungene ble fylt med blod og væske, og at han har fått en midlertidig hjertepumpe.