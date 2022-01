Pentagon-sjef vil unngå at sivile blir drept

Austin ga sitt embetsverk 90 dager til å legge fram en plan for hvordan sivile dødsfall kan unngås i kampsituasjoner. Han sa at beskyttelse av sivile er både et strategisk og moralsk krav.

Austin tar initiativet etter flere episoder den siste tiden som kastet mørke skygger over Pentagon.

Den siste var et droneangrep i Kabul under den kaotiske tilbaketrekningen som drepte ti personer, blant dem sju barn, og New York Times har nylig skrevet om et bombeangrep i Bagdad i 2019 som kostet 70 sivile livet.

De militære ville verken ta ansvar for angrepet eller innlede etterforskning, ifølge avisa.

Austin reagerte etter at en rapport fra Rand Corp avdekket et lite smigrende bilde av USAs militæres prosedyrer for slike episoder.

I rapporten heter det at det under planleggingen fokuseres så mye på det militære målet at det bredere sivile bildet ignoreres, og at episoder med sivile dødsfall sjelden etterforskes. Det fins heller ingen database som kunne bidratt til løsninger.