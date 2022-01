Marokko åpner opp for flygninger igjen

Flystansen skulle først vare til 31. desember, men ble forlenget. Nå ligger det an til en åpning fra 7. februar, ifølge myndighetene.

Først var det mulig for marokkanske statsborgere å komme hjem, men i desember ble også den åpningen stoppet. Det betydde at grensene i praksis ble stengt, og at marokkanske statsborgere ble strandet i utlandet.

De eneste flygningene som har vært tillatt, har vært enkelte flygninger for å evakuere utlendinger.

Flystansen var et hardt slag for Marokkos turistsektor, som kneler etter to tapte sesonger på grunn av pandemien.