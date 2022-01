USA tar Ukraina til FNs sikkerhetsråd

– Over 100.000 russiske soldater er utplassert ved den ukrainske grensa, og Russland er engasjert i andre destabiliserende handlinger mot Ukraina. Det er en klar trussel mot internasjonal fred og FN-charteret, sier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i en kunngjøring torsdag.

Hun la til at Sikkerhetsrådets 15 medlemmer «må granske fakta og drøfte hva som er på spill for Ukraina, for Russland, for Europa og for kjernepliktene og kjerneprinsippene for den internasjonale orden om Russland gå til videre invasjon».

Som et av Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer har Russland vetomakt over ethvert resolusjonsforslag i rådet.

Thomas-Greenfield sier at et møte likevel er en mulighet til å vise fram Russlands handlinger og isolere Kreml.

– Jeg tror ikke noe medlem av Sikkerhetsrådet vil slå seg til ro med situasjonen og si det er greit at Russland invaderer grensene til et annet land, sier hun.