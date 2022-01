Samtidig sier Russland at de ikke vil trekke forhastede konklusjoner om svaret.

– La oss ikke forhaste oss, det tar tid å analysere, sier den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov.

Onsdag kom USA og Nato med sine skriftlige svar på de kontroversielle kravene Russland kom med før jul for å roe situasjonen rundt Ukraina.

– Det kan ikke sies at våre syn ble tatt i betraktning, eller at det ble vist en vilje til å ta våre bekymringer i betraktning, sier Peskov torsdag.

Det er for tiden et svært høyt spenningsnivå mellom Russland og Vesten. Russland har plassert nærmere 100.000 soldater i nærheten av grensen med Ukraina, noe som har skapt frykt for invasjon. Russiske myndigheter avviser at de har slike planer.

Utenriksminister Sergej Lavrov sier torsdag at USA ikke har kommet med noe positivt svar på Russlands viktigste krav: at Ukraina aldri skal slutte seg til Nato.

Samtidig ser han andre positive trekk ved USAs forslag.

– Det er et svar som gir håp om at vi kan ha en seriøs samtale om de andre kravene, sier Lavrov.