AfD-medlemmer slipper ikke inn i Forbundsdagen uten vaksinepass

Strenge restriksjoner mot koronaviruset ble iverksatt i Forbundsdagen 12. januar. Ingen har lenger adgang til hovedsalen uten vaksinepass og en negativ test, på samme måte som i restauranter og på arrangementer.

Domstolen kom til at de to AfD-medlemmene ikke hadde sannsynliggjort at det ville være til alvorlig ulempe for dem om de ikke fikk adgang.

Alternativ for Tysklands gruppe i Forbundsdagen ønsket at de to skulle få være til stede ved en minneseremoni for holocaust torsdag, selv om de ikke er vaksinert.