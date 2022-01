PFAS er len forkortelse for per- og poly-fluor-alkyl-stoffer og kalles «evighetsstoffene» fordi de brytes svært langsomt ned i naturen. For flere tiår siden fikk man nyss om at de har en særdeles god evne til å frastøte vann og holde produkter og overflater flekkfrie. Siden har stoffene vært flittig brukt i regntøy, turtøy, oppbevaringsbokser, på møbler, i sengetøy og på servietter.

Kan forårsake omfattende helseplager

Nå går en fersk amerikansk studie ut og advarer mot de helseskadelige fluorerte stoffene, som kan forårsake skader på leveren og hjertet, samt autoimmune plager, kreft og hormonforstyrrelser. Studien er gjennomført av The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) og er publisert av US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Uavhengige laboratorier ble bedt om å teste 60 produkter innenfor tre forskjellige flittig brukte kategorier: utendørsklær, sengetøy og engangsduker og servietter fra 10 forskjellige gigantprodusenter. De fleste av produktene var importvarer fra Asia.

– Vi fant helseskadelige mengder PFAS i svært mange produkter, blant annet regnjakker, turbukser, trøyer, madrasser, overmadrasser, bordduker og servietter, sier en av forskerne bak studien Erika Schreder til CNN.

Stoffet er å finne i regntøy importert fra utlandet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Funnet i folks blodbane

PFAS er menneskeskapte kjemikalier, og ifølge en CDC-studie gjennomført i 2015 er kjemikaliene å finne i blodbanen til 99 prosent av amerikanere.

Ifølge FHIs nettsider brukes PFAS «overalt», til tross for at nettsiden også opplyser at stoffene hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. I 2020 fastsatte den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, en ny tålegrense for PFSA-stoffene. Ifølge deres rapport er det spedbarn og småbarn som utsettes mest for kjemikaliene i Europa.

Kjemikaliene har blitt brukt i over 50 år, og i Norge er de å finne i matvareemballasje, stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsapparat, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling, lakk og enkelte typer skismøring. FHI understreker at stoffene ikke produseres i Norge, men at kjemikaliene finnes i importerte varer.