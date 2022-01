Danmarks regjering bekrefter at de fjerner alle restriksjoner fra 1. februar

I tillegg bekrefter Heunicke overfor Folketinget at covid-19 ikke lenger skal kategoriseres som samfunnskritisk sykdom etter 5. februar, skriver dansk TV2.

Reiserestriksjoner og krav om test og innreisekarantene skal på sin side opprettholdes i minst fire uker til.

Tirsdag erfarte flere danske medier at den såkalte Epidemikommissionen, som består av lederne for de danske helsemyndighetene, innstilte på at det ikke lenger er nødvendig med restriksjoner som stenging av nattelivet og krav om koronapass og munnbind.

Begrunnelsen er at den svært høye omikronsmitten ikke synes på innleggelsestallene på sykehusene. Folk blir altså ikke alvorlig syke i samme grad.