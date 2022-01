Xi: Kinas klimasatsing må ikke gå ut over matsikkerheten

Kina, som slipper ut mest CO2 i verden, har de siste årene blitt satt under press for å føre en mer ambisiøs klimapolitikk og gjøre mer for å bremse den globale oppvarmingen.

Men økonomiske utfordringer har ført til bekymringer i regjeringen for hva det kan bety for landets arbeidsmarked og vekst, skriver Reuters.

I en tale til kommunistpartiet sier Xi at Kina må «overvinne ideen om rask suksess» på klimafronten, og gå forsiktig fram.

– Å redusere utslippene handler ikke om å redusere produktiviteten, og det handler ikke om å ikke slippe ut noe i det hele tatt, siteres Xi på av det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Kina har lovet å få fortgang i overgangen til fornybar energi, men landet skal redusere kullbruken først etter 2025.