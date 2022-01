Stengte skoler rammer en hel generasjon barn

Minst 616 millioner barn verden over er fortsatt rammet av helt eller delvis nedstengte skoler, og i mange land har barna også mistet de eneste regelmessige måltidene de har fått, slår Unicef fast.

FN-organisasjonen anslår at minst 370 millioner barn verden over har mistet de regelmessige skolemåltidene under pandemien, med de alvorlige følger dette kan få for utviklingen deres.

Overgrep og barnearbeid

Foruten å frata barn muligheten til å lære helt grunnleggende ting, har de stengte skolene også påvirket den psykiske helsen, medført økt risiko for overgrep, barneekteskap og barnearbeid, påpekes det i rapporten.

- Vi er ganske enkelt vitne til et nesten uoverstigelig tap når det gjelder skolegang for barn, sier Unicefts utdanningssjef Robert Jenkins.

- Gjenåpning av skoler er ikke nok, det trengs intensiv støtte for å gjøre opp for tapt utdanning, sier han.

Leseferdigheter

I lavinntektsland har stengte skoler resultert i at opptil 70 prosent av tiåringene nå ikke er i stand til å lese enkle tekster, mot 53 prosent før pandemien.

I et land som Etiopia har barna under pandemien lært bare 30-40 prosent av den matten de vanligvis lærer i løpet av normale skoleår, anslår Unicef.

Også i rike land som USA har pandemien resultert i tapt læring, noe som er påvist i flere delstater, blant dem Texas, California og Maryland.

Dropper ut

Helt eller delvis nedstengte skoler har også fått mange barn til å droppe ut for godt. Bare i Sør-Afrika var det mellom 400.000 og 500.000 elever som ikke vendte tilbake da skolene gjenåpnet.

Redd Barna frykter at stengte skoler særlig rammer jenter, flyktninger og barn med funksjonsnedsettelser.

– Vi vet av erfaring at barn som ikke går på skole, ikke bare mister muligheten til å lære, men de er også mer sårbare for barnearbeid, barneekteskap og å bli gravide i altfor ung alder, konstaterte generalsekretær Birgitte Lange nylig.

– Og jo lenger et barn er ute av skolesystemet, jo større er sjansen for at han eller hun aldri returnerer til skolebenken, påpekte hun.