Skepsis til rask gjenåpning i Danmark

Antall smittede tirsdag er det nest høyeste siden coronapandemien startet for to år siden. Bare 21. januar var høyere med 46.831 tilfeller.

At det er mye smitte i omløp, vises også av at andelen smittede blant de 231.616 PCR-testene som er tatt siste døgn, er 21,8 prosent. Det er det høyeste hittil i pandemien.

Tirsdag erfarte Jyllands-Posten at statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag kveld trolig kunngjør at alle coronarestriksjoner oppheves fra 31. januar.

I tillegg til å fjerne restriksjoner skal Frederiksen også ifølge avisas kilder kunngjøre at coronavirus ikke lenger skal kategoriseres som en samfunnskritisk sykdom.

Skeptisk professor

Den kraftige smitteøkningen og den høye positiv-prosenten får imidlertid professor Hans Jørn Kolmos til å oppfordre myndighetene til å vente litt.

– Det kan godt være at man nå kan snakke om hva man skal gjøre senere. Men vi skal altså knekke smittekurven, og det har vi ennå ikke gjort, sier Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Han mener det er sannsynlig at smittekurven blir brutt i løpet av noen uker, og at man midt i februar kan oppheve noen av restriksjonene.

Han kaller det en rent politisk beslutning om restriksjonene oppheves nå.

– Det er ingenting som er endret når det gjelder begrunnelsen for restriksjonene. Tvert imot, vi innførte dem jo på vesentlig lavere tall, sier han og peker på at vi nå opplever en smitte som er nærmest ute av kontroll.

Også innleggelser øker

Danmark har for tiden registrert verdens nest høyeste smittetrykk, med 7.790 smittede per 100.000 innbyggere siste to uker. Det tilsvarende tallet for Norge er 3.536, ifølge oversikten Johns Hopkins-universitetet.

Antall innleggelser på sykehus med corona er også på vei opp i Danmark. Tirsdag økte antall innleggelser med 24 til 918, hvorav 44 ligger på intensivavdelinger.

Men selv om smitten har økt kraftig siden nyttår, er det i motsetning til tidligere ikke like sterk økning av antall innlagte.

Langt fra alle er innlagt på grunn av coronaviruset. Rundt 30–40 prosent av dem som har testet positivt, er innlagt av andre grunner enn corona, ifølge Sundhedsstyrelsen.

Det er også registrert 14 nye dødsfall. Dermed er samlet antall døde med corona siden pandemien startet, kommet opp i 3.635.

Hvilke tiltak som skal oppheves, er ikke klart, men det kan dreie seg om både natteliv, bruk av munnbind og coronapass. Frederiksen ventes å kunngjøre at hun ønsker alle restriksjonene opphevet.