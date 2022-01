WHO-sjefen advarer: – Vi er dømt til å mislykkes

Mandag gikk WHO-sjefen på podiet med en klar og tydelig advarsel til FN og WHOs medlemsland. Dersom ikke FNs ledende helseorgan gjennomgår et omfattende paradigmeskifte er organisasjonen dømt til å mislykkes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus mener at problemet ligger i hvordan organisasjonen er strukturert og finansiert, noe han mener har kommet tydeligere frem i møte med coronaviruset. Nå ber han om at flere midler bevilges til pandemiberedskap.

Ber om økning

WHO baserer seg på finansiering fra medlemsland og andre frivillige bidragsytere. I dag står medlemslandene for om lag 20 prosent av WHOs kjernebudsjett, noe administrasjonen mener bør øke til 50 prosent. Dette er et mål de ønsker å oppnå innen 2028, skriver The Guardian.

I løpet av pandemien har en av de sentrale utfordringene blitt desto tydeligere; vaksinering av verden i møte med et dødelig virus. Ghebreyesus mener at vaksinasjonsprogrammet er feilslått og ikke har fungert slik det skulle. Dersom vi får den på rett kjøl tror helsetoppen at vi kan få bukt med pandemien innen året er omme.

– Vi kan få slutt på pandemien som en global helsetrussel, og vi kan få det til i år, sier Ghebreyesus.

Dersom vi skal nå det målet mener han at vestlige land som allerede er godt i gang med utrullingen av tredje dose må gi fra seg vaksiner til land som fremdeles venter på å få fullvaksinert sin befolkning. Først når 70 prosent av befolkningen i alle verdens land er vaksinert, vil man kunne begynne å se seg videre og finne veien ut av pandemien, mener han.

WHO-toppen mener det verdensdekkende vaksinasjonsprogammet har sviktet. Foto: Daniel Munoz / AFP/NTB

– Farlig å anta at dette er slutten

I mellomtiden oppfordrer WHO-sjefen myndigheter til å ha is i magen og advarer land mot å ta forhastede beslutninger angående omikron.

– Det er farlig å anta at omikron blir den siste varianten vi må hamle opp med, eller å tro at dette er sluttspillet. I realiteten er det motsatte langt mer sannsynlig, siden vi nå skaper ideell grogrunn for nye varianter, advarer Ghebreyesus.

Pandemien har gjort det klart og tydelig at helse ikke er en utfordring på nasjonalt nivå, men i høyeste grad noe verden må stå sammen om. Dersom land fortsetter å sitte på vaksinedoser vil pandemien trolig forlenges.

WHO-sjefen understreker at økte midler fra medlemsland naturligvis vil resultere i at land også kan stille større krav til organisasjonen. Med mer robust økonomi vil helseorganet lettere kunne møte forventninger og krav.