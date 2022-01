Biden: USA og europeiske allierte er samstemt om Ukraina

Biden diskuterte blant annet en felles reaksjon på Russlands militære press rundt Ukraina, opplyser Det hvite hus.

– Jeg hadde et veldig, veldig, veldig godt møte – total enstemmighet med alle de europeiske lederne, sa Biden til reportere kort tid etter videokonferansen med allierte fra Europa og Nato.

På europeisk side deltor EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, president for EUs ministerråd Charles Michel, Storbritannias statsminister Boris Johnson, Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Polens president Andrzej Duda.

Advarer Russland

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg deltok og kommer med en klar beskjed til Russland etter møtet.

– Vi er enige om at enhver ytterligere aggresjon fra Russland mot Ukraina vil få alvorlige konsekvenser, skriver Stoltenberg på Twitter.

Tysklands Scholz sier på sin side at «det er opp til Russland å foreta en synlig nedtrapping».

Økt beredskap og nye samtaler

Forsvarsdepartementet i USA har satt 8.500 soldater i økt beredskap for mulig utplassering dersom det blir behov for å styrke Nato under Ukraina-krisen.

De siste ukene har hektisk diplomatisk aktivitet, inkludert møter i regi av Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og direkte samtaler mellom USA og Russland, ikke ført til noen reduksjon i den spente situasjonen rundt Ukraina.

Mandag ble det kjent at representanter for myndighetene i Russland og Ukraina skal møtes i Paris på onsdag.