Gedigen innhenting på Wall Street etter kraftig fall tidligere på dagen

Industriindeksen Dow Jones endte med en oppgang på 0,3 prosent til 34.364,50 poeng. Sluttnoteringen lå 1.200 poeng over nivået noen timer tidligere.

Også den brede Samp;P 500-indeksen og den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte i pluss. Førstnevnte gikk opp med 0,3 prosent og endte på 4.410,13 poeng, mens Nasdaq hadde 0,6 prosents oppgang og endte på 13.855,13 poeng.

Det sto i skarp kontrast til bildet like etter lunsjtid amerikansk tid. Da hadde Nasdaq-indeksen falt med 4,2 prosent siden morgenen. Samp;P 500-indeksen hadde falt med 3,5 prosent, mens industriindeksen Dow Jones var ned 2,9 prosent.

Men så snudde det.

Ifølge Sylvia Jablonski i Defiance ETF handler det om kortvarig panikk og stor usikkerhet om hva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer til å gjøre med rentepolitikken.

Tirsdag starter banken et to dager langt møte der det er ventet at man vil beslutte en rentebane som innebærer at styringsrenten blir satt opp i mars.

Ifølge nyhetsbyrået AP er investorene nervøse for at sentralbanken ikke skal komme med kraftige nok virkemidler til å stagge inflasjonen, som nå er kraftigere enn den har vært på fire tiår.

Handelen preges også av nervøsitet knyttet til Ukraina-krisen og bekymring for at den skal føre til væpnet konflikt mellom Russland og Nato. På tampen av dagen kom det flere meldinger som kan tyde på at det blir nye diplomatiske samtaler for å få ned spenningsnivået.

Tidligere på dagen endte europeiske børser mandagen med betydelige fall.