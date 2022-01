ITV: Kona arrangerte bursdagsfest for Boris Johnson under nedstenging

Festen skal ha blitt holdt på ettermiddagen 19. juni selv om sosiale arrangementer var forbudt. Ifølge ITV News hjalp Carrie Johnson, som den gang var statsministerens forlovede, til med å arrangere festen for ektemannen.

Den britiske statsministeren er i hardt vært etter en rekke avsløringer om fester som ble holdt i Johnsons krets til tross for strenge coronarestriksjoner.

Opptil 30 personer antas ifølge ITV å ha deltatt på bursdagsfesten, som ble holdt i Downing Street etter at han hadde besøkt en skole i Hertfordshire.

Boris Johnsons kontor bestrider opplysningene fra ITV om at det ble arrangert en fest. En talsperson sier til Sky News at en gruppe ansatte samlet seg i en kort stund i kabinettrommet etter et møte for å gratulere statsministeren med dagen.

– Han var der i under ti minutter, sier talspersonen.

Senere samme kveld samlet venner av familien seg i Johnsons bolig ovenpå, ifølge ITV. Dette er ikke sant, ifølge Downing Street.

– I tråd med reglene på den tiden så samlet statsministeren et lite antall familiemedlemmer utendørs den kvelden, sier talspersonen.