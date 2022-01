– Russiske og ukrainske tjenestemenn skal møtes i Paris

Frankrike ser en vei mot nedtrapping av den spente situasjonen, sier rådgiveren til pressen mandag kveld, på betingelse av anonymitet.

Også tjenestemenn fra Frankrike og Tyskland skal delta i samtalene, og dermed blåses det liv i det såkalte Normandie-formatet – et forhandlingsforum der representanter for de fire landene deltar.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock tok under et nylig besøk i Moskva til orde for å gjenopplive dette forumet.

De siste ukene har hektisk diplomatisk aktivitet, inkludert møter i regi av Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og direkte samtaler mellom USA og Russland, ikke ført til noen reduksjon i den spente situasjonen rundt Ukraina.