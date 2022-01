Strengere regler for uvaksinerte i Frankrike

Personer som ikke har tatt en koronavaksine eller som ikke har vært syk med covid-19, får ikke lenger lov til å gå på restauranter, barer, kultur- og sportsarrangement eller reise med langdistansetog.

Tiltaket kommer samtidig som Frankrike innfører vaksinepass. Det er bevis for at man enten er vaksinert eller frisk etter koronasykdom og trengs for å kunne delta i det offentlige liv. Det er ikke lenger nok med en negativ koronatest.

Det er gjort unntak for dem som har bestemt seg for å la seg vaksinere den nærmeste tiden.

Frankrike har registrert 3.300 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste sju dagene og er for tiden ett av landene i verden med størst smittetrykk. Lørdag ble det registrert 390.000 nye smittede.

I Norge er det til sammenligning registrert rundt 1.300 smittetilfeller per 100.000 innbyggere den siste uken.