WHOs Europa-direktør Hans Kluge slår fast at coronapandemien har gått inn i en ny fase etter at omikron ble den dominerende varianten. Han sier at 60 prosent av befolkningen kan bli smittet innen mars.

– Det er plausibelt at regionen nå beveger seg mot pandemiens sluttfase, sa han til AFP, men oppfordrer likevel til forsiktighet på grunn av virusets evne til å mutere.