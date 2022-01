16 døde i brann i nattklubb i Kamerun

Kameruns myndigheter melder at også åtte personer er alvorlig skadd etter brannen i Liv's Night Club i byens ambassadestrøk.

Fyrverkeriet antente taket i nattklubbens hovedsal og utløste to kraftige eksplosjoner, som førte til panikk og folk som trampet over hverandre for å komme seg ut.

– Alt skjedde veldig fort, sier en sikkerhetsvakt på stedet.

Kamerun er for tiden vertskap for afrikamesterskapet i fotball, trass i at landet er rammet av en pågående, voldelig konflikt med de engelsktalende delene av landet som ønsker å rive seg løs.