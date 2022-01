Ni personer ble såret. Eksplosjonen fant sted i et område av byen som regnes for å være sjiadominert, opplyser lederen for regionens sykehus Arif Jalali.

Han sier at de fleste av ofrene er kvinner.

Mahmoud Shah Rasooli i provinspolitiet sier det var en bombe festet til en varebil som eksploderte. Etterforskere er på stedet, og så langt har ingen tatt på seg ansvaret for angrepet.