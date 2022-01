USA til norske Taliban-samtaler med klar agenda

I spissen for delegasjonen fra det amerikanske finansdepartementet og USAs statlige nødhjelpsorganisasjon USAID er spesialrepresentant for Afghanistan Tom West samt spesialutsending Rana Amiri for afghanske kvinner, jenter og menneskerettigheter.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier til NTB lørdag at USA er takknemlige over at den norske regjeringen tar jobben med å organisere samtalene mellom det afghanske talibanregimet og flere europeiske land og USA.

– Sammen med våre europeiske kollegaer har vi til hensikt å ta opp en rekke temaer, blant annet et representativt politisk system, en plan for å møte den akutte humanitære og økonomiske krisen i landet, spørsmål om sikkerhet- og kontraterror, samt menneskerettigheter – særlig utdanning for jenter og kvinner, sier talspersonen.