Säpo advarer mot høyreekstremister i vaksinedemo i Sverige

Demonstrasjoner mot vaksinepass finner sted i Stockholm, Göteborg og flere andre svenske byer, og politiet varsler trafikkproblemer, og vaksinesentre langs marsjruta oppfordres til å holde stengt av sikkerhetshensyn.

Drøyt 18.000 mennesker har varslet at de vil delta i markeringen i Stockholm, som den såkalte Frihetsrörelsen står bak. Politiet har imidlertid bare gitt tillatelse til at 3.000 kan delta.

Säpo sier de er oppmerksom på at høyreekstremister kan søke seg til demonstrasjonene siden de har deltatt før, og vaksinemotstand er noe som er interessant for dem å utnytte for å få ut propaganda og rekruttere nye tilhengere.

Den antirasistiske stiftelsen Expo, som overvåker høyreekstreme bevegelser, peker på at aktivister blant annet fra den nazistiske Nordiska motståndsrörelsen har deltatt i demonstrasjoner som Frihetsrörelsen står bak.

Advarer mot desinformasjon

Säpo advarte tidligere denne uka mot det de mener er økt desinformasjon og ekstremistisk propaganda på internett i forbindelse med pandemien.

– Det er viktigere enn noensinne å være kildekritisk, sier Susanna Trehörning i avdelingen for grunnlovsbeskyttelse og kontraterrorisme i Säpo.

Hun sier at de har merket et økende engasjement fra høyreekstremistiske kretser i forbindelse med pandemien.

Utnytter folk

– Spørsmål om corona, vaksiner og restriksjoner er noe som engasjerer mange mennesker. I slike tilfeller er risikoen for spredning av desinformasjon og propaganda mye større, og det er det vi ser øker, sier hun.

Hun viser til at det først og fremst er voldsforherligende høyreekstreme miljø som nå arbeider aktivt med slik desinformasjon og propaganda koblet til corona i sosiale medier.

En metode er å formidle propaganda og desinformasjon i kommentarfelt i det som ser ut som harmløse innlegg, som folk oppmuntres til å like og dele videre, sier Trehörning og ber folk passe seg så de ikke brukes til noe de ikke ville støtte.

Splitte og polarisere

Säpo sier at det høyreekstremistene er ute etter, er å splitte og polarisere og å akselerere den samfunnskollapsen de ønsker å bidra til.

Dette er noe som fremmede makter også utnytter, for eksempel ved å bruke andre til å sende ut sine budskap, sier Säpo og peker på Russland, Kina og Iran.

På grunn av kraftig økende smitte har Sverige skjerpet tiltakene for å bremse pandemien, blant annet ved å åpne for at det kan kreves vaksinepass for å få adgang til restauranter og arrangementer, og restriksjoner på antall kunder i butikker og kjøpesentre.