Stillehavsøyer stenger ned på grunn av koronaviruset

De to landene i Stillehavet har hittil stort sett unngått pandemien. I Kiribati er det ikke meldt om et eneste tilfelle, og Samoa har bare registrert to tilfeller siden pandemien startet, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO.

Men fredag testet flere titalls passasjerer på et fly fra Fiji til Kiribati positivt. Flyet var det første til landet siden grensene ble åpnet, og nå innføres det strenge tiltak for alle innbyggerne i hovedstaden.

I Samoa ble det innført tiltak etter at antall smittede på et fly fra Brisbane i Australia steg til 15. Alle er satt i karantene.

Rundt 62 prosent av Samoas befolkning er fullvaksinert, mens det samme gjelder 34 prosent av Kiribatis.