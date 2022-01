Danmark har overlevert døde pirater til Nigeria

I to måneder har likene vært oppbevart i kjølerommet på fregatten Esbern Snare, skriver det danske forsvaret på sin hjemmeside.

Fregatten fikk tillatelse til å seile inn i nigeriansk farvann for å overlevere de fire til representanter fra myndighetene. Selve overleveringen skjedde til sjøs ved bruk av to av fregattens gummibåter.

De fire mennene ble drept i en skuddveksling 24. november. Også fire andre menn ble pågrepet. Tre av dem ble løslatt og satt i en mindre båt med nok mat og drivstoff til å komme seg i land på kysten av Nigeria.

Den fjerde mannen ble såret i skuddvekslingen og ble fraktet til Danmark fordi det ikke var forsvarlig å løslate ham til sjøs. Han er varetektsfengslet for drapsforsøk på danske soldater, men nekter straffskyld.

Mannen sier danske soldater skjøt fra et helikopter uten forvarsel de han og de andre skulle møte et skip for å lose det til havn.