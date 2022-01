Kriserammede Libanon skal få strøm fra Jordan

Libanon står midt oppe i en dyp økonomisk krise, og i store deler av landet kan innbyggerne nå bare håpe på to timer med strøm fra det offentlige nettet i døgnet. Resten må skaffes til veie ved hjelp av støyende, forurensende og kostbare private generatorer.

Avtalen som undertegnes i neste uke, skal sikre Libanon 250 megawatt på dagtid og 150 megawatt om natten, noe som i gjennomsnitt vil sikre innbyggerne dobbelt så mye strøm i døgnet, rundt 4 timer, ifølge Fayad.

Strømmen fra Jordan vil komme via Syria, og en delegasjon fra de to landene reiser neste uke til Damaskus for å undertegne en transittavtale med syriske myndigheter.