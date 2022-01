Anklager om utpressing i konservativ britisk maktkamp

William Wragg, som sitter i Parlamentet for Johnsons Tory-parti, hevder regjeringsmedlemmer og andre har oppfordret til å bruke mediene til å spre svertende historier om partifeller som mistenkes for å vende seg mot Johnson. Han hevdet også at folkevalgte har blitt fortalt at de kan miste valgkampstøtte.

Wragg oppfordrer partifeller som opplever slik utpressing til å gå til politiet.

– Skremming av et parlamentsmedlem er en alvorlig sak. Jeg er kjent med rapporter om angivelig utpressing, sier Wragg, som er en av sju toryrepresentanter som har krevd Johnsons avgang etter anklager om omfattende brudd på smittevernreglene under fester for regjeringsansatte.

Avviser

Boris Johnson avviser påstandene fra Wragg.

– Jeg har verken sett eller hørt beviser som støtter opp under disse påstandene, sier den britiske statsministeren.

– Jeg fokuserer nå på det vi gjør for å håndtere det som er aller viktigst for det britiske folk, som gjennomlever covid-19, sier han.

Johnson ville torsdag ikke kommentere den dramatiske beslutningen til parlamentsmedlemmet Christian Wakeford, som onsdag vendte ryggen til Tory-partiet og gikk over til Labour.

Wakeford er en av dem som har krevd Johnsons avgang og hevder at han ble truet med konsekvenser dersom han ikke sluttet opp om statsministeren.

Uklar støtte

Det konservative partiet har bestemte regler og prosedyrer for hvordan partilederen kan utfordres. En mistillitsavstemning kan først holdes når den støttes av 15 prosent av partiets representanter i Underhuset.

Med den nåværende sammensetningen av Parlamentet vil det si 54 representanter. De må be om en mistillitsavstemning i brev som sendes til lederen for partiets såkalte 1922-komité.

Hvor mange som så langt har bedt om en avstemning, er ikke offentlig kjent. Men flere ikke navngitte partikilder sier den magiske grensen snart kan bli passert.

Omstridte fester

Bakgrunnen for den opprivende striden i det konservative partiet, er britiske mediers avsløringer om at det ble holdt minst elleve fester i statsministerboligen og andre regjeringslokaler mellom mai 2020 og april 2021, da det var strenge coronarestriksjoner i Storbritannia.

Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings hevder å ha advart statsministeren mot en mye omtalt hagefest i mai 2020, noe Johnson benekter.

Advarer

Dersom Johnson blir tvunget til å gå av, er det høyst uklart hvem etterfølgeren blir. Utenriksminister Liz Truss, finansminister Rishi Sunak og innenriksminister Priti Patel er blant mulige kandidater som nevnes av avisa The Times.

Konservative Daily Mail advarer derimot sterkt mot å kaste Johnson. Avisa viser blant annet til faren for storkrig mellom Russland og Ukraina, samt til at Storbritannia nå opplever rekordhøy inflasjon med de følger dette får for folks hverdag.

– Narsissistiske tory-parlamentarikere babler likevel om å kaste en statsminister som er i ferd med å lede oss ut av covid. I Guds navn, bli voksne, heter det i en lederartikkel på avisas førsteside.