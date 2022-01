Korallrevet er det største noensinne funnet på såpass dypt vann, konkluderer UNESCO, som står bak oppdraget. Det ble funnet i november under en ekspedisjon til dypet kjent som «Havets Twilight Zone», og er en del av et større kartleggingsprosjekt av havets bunn.

– Det er helt fantastisk, og det finnes trolig langt flere slike korallrev som vi rett og slett ikke aner eksisterer, jubler forsker Julian Barbiere i et intervju med BBC.

«Havets Twilight Zone» er et område som strekker seg rundt hele jordkloden. Det ligger på mellom 200 og 1.000 meters dyp, og faller utenfor solstrålenes rekkevidde. Det var under et større kartleggingsprosjekt av dette området at forskerne tilfeldigvis snublet over korallrevet på 30 meters dyp.

– Det haster

Korallrev er blant verdens mest truede økosystemer, og er svært utsatt for forurensning og stigende temperaturer i havet. Forskere har i flere tiår studert utviklingen i korallrev som befinner seg nærmere havoverflaten, som for eksempel verdens største korallrev, Det store barriererevet. Revene som ligger nærmest havoverflaten er mest utsatt for stigende temperaturer og står i fare for å bli ubeboelig for artene som har det som sitt nabolag.

Nå håper forskerne at slike dypvannsrev som det som nettopp ble funnet, kan fungere som tilfluktssted for koraller.

– Det haster å få kartlagt disse revene, bli kjent med deres økosystem og gjøre det vi kan for å beskytte dem, sier forsker Murray Roberts.

En forsker er i gang med å høste materiale til videre forskning av korallrevet. Foto: Alexis Rosenfeld / AP/NTB

Har ikke tatt skade

De har enn så lenge ikke funnet et eneste tegn til at korallrevet har tatt noe form for skade, og de tror avstanden fra havoverflaten er årsaken. Grunnen til at korallrev ofte er å finne på grunt vann, er at algene som bor på revet sammen med korallene har behov for lys. Området dette revet befinner seg i er langt fra land, som resulterer i at langt færre alger finner veien til korallrevet.

Oppdagelsen gir forskere et ferskt innblikk i havets biomangfold. Man vet fra før av at om lag 25 prosent av havets arter er å finne i korallrev, så neste stadige blir å kartlegge artene som best trives i områdene rundt korallrevene.

