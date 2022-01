Kvinne dømt til døden i Pakistan for å ha fornærmet Muhammed

Aneeqa Atteq ble pågrepet i mai 2020 etter at en mann varslet politiet om at hun hadde sendt ham karikaturtegninger av profeten Muhammed på meldingsappen WhatsApp.

Pakistans blasfemilover åpner for dødsstraff for folk som dømmes for religiøse fornærmelser. Ingen dødsstraffer for blasfemi skal imidlertid så langt ha blitt fullbyrdet.

Atteq ble også dømt til en fengselsstraff på ti år.

Menneskerettsgrupper mener blasfemilovene ofte blir brukt for å undertrykke Pakistans religiøse minoriteter og i personlige konflikter. Tidligere dødsdommer for blasfemi har utløst protester i landet.