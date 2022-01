Kina tvinger brysomme kinesere i utlandet hjem igjen

Den spanske menneskerettsgruppen Safeguard Defenders mener tallene kun er toppen av isfjellet, og at det er snakk om langt flere kinesere som tvinges hjem – ofte ved bruk av ulovlige metoder.

Gruppen mener Kina på en aggressiv måte forfølger sine statsborgere bosatt i utlandet, og at myndighetene utvider sin politimyndighet utenlands og altså utfører ulovlige operasjoner på fremmed jord.

Kinesiske myndigheter dekker seg offisielt bak at det er snakk om personer ettersøkt av det kinesiske rettssystemet for korrupsjon – og dermed er et ledd i president Xi Jinpings anti-korrupsjonsarbeid. Men Safeguard Defenders har mange eksempler på at personer som har kritisert kommunistpartiet, har blitt presset til å reise hjem. Mange velger å reise hjem fordi slektninger av dem blir utsatt for trakassering eller pågripelser.

Gjennom to programmer, Operation fox hunt og Operation Sky Net , blir personer myndighetene har sett seg ut presset til å returnere mot sin vilje. Fox Hunt ble startet i 2014 med formålet å spore opp kinesere i utlandet som var ettersøkt for økonomisk kriminalitet. Sky Net, som så dagens lys i 2015, er et parallelt program, opprettet for å forsterke operasjon Fox Hunt.

Flere metoder

Ifølge Safeguard Defender tar kinesiske myndigheter i bruk en kombinasjon av ulovlige metoder, deriblant kidnappinger, trakasseringer og trusler.

Mens et økende antall kinesere ønsker å forlate Kina, ser vi også en økende motivasjon hos myndighetene til å bruke sine sikkerhetsstyrker i utlandet, heter det i rapporten.

Safeguard Defenders viser til statlige data der det kommer fram at nærmere 10.000 kinesiske statsborgere er blitt tvangsreturnert siden 2014.

Offisielle tall fra regjeringens anti-korrupsjonsorgan viser at rundt 2.500 personer er blitt pågrepet og sendt tilbake til Kina de siste to årene.

Men tallene inkluderer ikke personer som er pågrepet for ikke-økonomiske forbrytelser eller personer som ikke er medlemmer av Kinas regjerende kommunistparti.

Dommerens familie ble truet

Menneskerettsorganisasjonen nevner flere eksempler i sin rapport:

Etter å ha flyttet til Canada, gikk tidligere dommer i kinesisk høyesterett Xie Weidong ut offentlig med kritikk av Kinas strafferettssystem. Kinesiske myndigheter anklaget ham for korrupsjon og forsøkte deretter å få ham til å returnere «frivillig». Da han nektet, arresterte politiet først søsteren hans og deretter sønnen hans i Kina. Politiet tok også kontakt med hans ekskone, en tidligere forretningspartner og andre, alt med det formål å overtale ham til å returnere.

Men etter sin tid som dommer visste Xie altfor godt hva som ventet ham dersom han skulle returnere og fortsatte å nekte til tross for gjengjeldelsen mot familiemedlemmer og andre.

I Kina er de kinesiske domstolene kontrollert av kommunistpartiet.

Menneskerettsorganisasjonen mener trusler mot mistenktes familiemedlemmer i Kina er utbredt og at kinesiske agenter blir sendt til utlandet for å true personer der. Noen ganger blir også kinesere i utlandet lokket til et tredjeland som har utleveringsavtale med Kina.

Kidnappinger

Kina har flere ganger blitt anklaget for å ha utført kidnappinger i utlandet.

I 2015 ble den svenske statsborgeren Gui Minhai angivelig bortført fra Thailand før han senere dukket opp igjen i kinesisk varetekt. Gui Minhai drev en bokhandel i Hongkong.

Han fikk en ti år lang dom i kinesisk fengsel for å ha gitt informasjon til en fremmed makt, han sitter fortsatt i fengsel. Svenske forsøk på å få ham fri har ikke lykkes. Det har også vært kritikk mot Sveriges såkalte «tause diplomati».

I 2017 forsvant milliardær og forretningsmann Xiao Jianhua fra et hotell i Hongkong. Man antar at han fortsatt sitter arrestert i Kina.

Presses i USA

I 2020 tok FBI-direktør Christopher Wray opp problemet med at Kina presser utvandrere hjem fra USA, skrev VG den gang.

– I et tilfelle der de ikke kunne finne en person, sendte kinesiske styresmakter en utsending for å besøke familien til personen i USA. Meldingen som ble levert, var at personen hadde to alternativ, enten å returnere til Kina med en gang eller å ta sitt eget liv.

Wray sa at «Kina beskriver Operasjon revejakt som en slags internasjonal antikorrupsjonskampanje»

– Det er den ikke. Operasjonen er i stedet et omfattende grep for å gå etter kinesere president Xi Jinping ser på som trusler og som bor utenfor Kina, over hele verden, uttalte han.

I en kommentar til VG uttalte Kina-ekspert Henrik Stålhane Hiim at det er litt blandet hvem Kina går etter.

– Det stemmer nok at de har gått etter korrupte personer. Men det er heller ingen tvil om at de har jaktet på dissidenter også, sa Hiim, som nå arbeider med forskningsprosjekter knyttet til kinesisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høyskole.