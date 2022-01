Macron vil «puste nytt liv» i Europas demokratiske verdier

Frankrike har dette halvåret det roterende presidentskapet i EU, og Macron lover å bruke tiden godt.

I en tale til EU-parlamentarikere i Strasbourg onsdag tok han til orde for å endre EU-charteret for «å gjøre det tydeligere om beskyttelse av miljø og anerkjennelse av retten til abort».

Han etterlyste samtidig konkrete tiltak slik at EU kan etterleve løftet om klimanøytralitet innen 2050, og han tok til orde for «skikkelige» minstelønnssatser og økt innsats for å utjevne skiller og fremme likestilling, alt for å «puste nytt liv» i Europas demokratiske verdier, som han sa.

Valgkamp

10. april er det presidentvalg i Frankrike, og det ventes at Macron vil forsøke å sikre seg en ny periode.

Opposisjonen i Frankrike mener han bruker presidentskapet i EU som et ledd i valgkampen.

– Du holdt utvilsomt en fin tale, rent bortsett fra at du har vært president i Frankrike i fem år nå. Du må stilles til ansvar. Du vil gå inn i historien som presidenten som ikke gjorde noe for klimaet, sier De grønnes Yannick Jadot, som selv stiller som kandidat i presidentvalget.

Splittende

Jordan Bardella, som tilhører det ytterliggående høyrepartiet til Marine Le Pen, var også kritisk etter Macrons tale.

– Hvordan kan du hevde at du vil samle Europa når du fra første stund har vær den som har skapt splittelse i Frankrike, sier han.

Manon Aubry i det franske sosialistpartiet er også kritisk til Macrons forestilling i Strasbourg. Han anklager presidenten for å være «arrogant, maktesløs og kalkulerende».

– Frankrikes president bør ikke bruker EU som springbrett foran et valg, sier Aubry.