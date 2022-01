– Hittil i etterforskningen har vi funnet mange bevis som indikerer at Donald Trump og Trump Organization feilaktig og uredelig verdsatte flere eiendeler og fremstilte disse verdiene for finansinstitusjoner for å oppnå økonomiske fordeler, sier New Yorks justisminister Letitia James i en uttalelse.

De tre medlemmene av Trump-familien er alle beskyldt for å ha vært delaktige og har blitt stevnet til å vitne under ed i forbindelse med etterforskningen, skriver Reuters.

James' kontor opplyste tirsdag at det ikke er bestemt om det vil bli reist sak, men at bevisene tyder på at det vil skje.

Ekspresident Donald Trump har tidligere kalt etterforskningen for en «heksejakt».