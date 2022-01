Rapport advarte om kollaps i det afghanske flyvåpenet uten amerikansk hjelp

Rapporten fra spesialinspektøren for gjenoppbygging av Afghanistan (SIGAR) ble sendt til det amerikanske forsvarsdepartementet i januar 2021 – altså i god tid før president Joe Biden kunngjorde USAs fullstendige tilbaketrekking fra landet. Rapporten er blitt frigitt for offentligheten nå.

I rapporten ble det advart om at Afghanistans luftvåpen ikke var rustet for å klare seg alene hvis USA trakk seg ut.

Spesielt pekte rapporten på USAs manglende opplæring av afghansk støttepersonell. I klartekst betød det at luftvåpenet ikke var i stand til å vedlikeholde sine fly uten amerikanske kontraktører.

USAs luftstøtte til de afghanske regjeringsstyrker hadde vært svært viktig i løpet av den 20 år lange krigen mot Taliban-opprørere. Det at denne støtten opphørte, sammen med det afghanske luftvåpenets manglende evne til selv å kompensere, var en viktig faktor til at Taliban så raskt kom til makten, ifølge rapporten.

Hemmeligstemplet rapport

Vanligvis blir ikke rapporter fra SIGAR hemmeligstemplet, men hvis det skjer, er det vanlig at klassifiseringen blir fjernet etter et par måneder. Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikke forklart hvorfor det denne gangen tok et helt år for å frigjøre denne rapporten.

SIGAR ble opprettet i 2008, og har hatt som oppgave å dokumentere USAs utgifter, suksess og problemer i Afghanistan. De har dokumentert og meldt fra om korrupsjon, afghansk og amerikansk lederskapssvikt og svakheter i den afghanske hæren, og gitt anbefalinger om hvordan man kunne gjøre ting bedre.

Siden den amerikanskledede invasjonen i 2001 brukte Washington nesten 1 billion dollar (nærmere 8,8 billioner kroner) på sitt militære engasjement i Afghanistan, og over 145 milliarder dollar på gjenoppbyggingen i landet.

Mange milliarder dollar gikk til å bygge opp de afghanske militærstyrkene.

Fatal kunngjøring

Biden kunngjorde i april i fjor at de siste 2.500–3.500 amerikanske soldatene skulle forlate Afghanistan sammen med Natos 7.500 soldater i september 2021. Det var etter en avtale som Trump-administrasjonen hadde inngått med Taliban.

Denne kunngjøringen ble innledningen på en rask kollaps av de afghanske forsvarsstyrkene.

Talibans seierstokt gjennom landet gikk svært fort, og flere av områdene falt uten kamp fordi store deler av de afghanske styrkene flyktet. Mange av soldatene hadde ikke fått lønn fra den afghanske regjeringen på mange måneder, og moralen var derfor lav. Afghanske krigsfly fortsatte å målrette angrep mot Taliban-posisjoner i enkelte områder i juni og juli i fjor, men det var ikke nok til å stanse Talibans frammarsj.

Taliban inntok Kabul 15. august – rett etter at den USA-støttede presidenten Ashraf Ghani hadde flyktet fra hovedstaden.

I slutten av måneden avsluttet USA sin kaotiske uttrekking og evakueringen av titusenvis av panikkslagne afghanere, som for enhver pris ville flykte fra et nytt hardt og restriktivt talibanstyre.

Var blitt advart

Men selv om kollapsen tilsynelatende kom som en stor overraskelse, var amerikanerne altså i lang tid blitt advart av om at luftstyrkene ikke var i stand til å fungere på egen hånd.

Blant andre Ata Mohammed Noor, en mektig krigsherre med tilhold nord i Afghanistan, hadde advart om at flystyrkene var nedslitte og at de led under mangelen på vedlikehold.

– De fleste flyene står på bakken. De er ikke flygedyktige, og de fleste av dem er dessuten tomme for ammunisjon, opplyste Noor.

I den nylig offentliggjorte SIGAR-rapporten opplyses det at USA brukte 8,5 milliarder dollar (rundt 74 milliarder kroner) i årene mellom 2010 og 2019 på å støtte og utvikle det afghanske luftvåpenet og spesialenheten, Special Mission Wing.

Men rapporten advarte også om store svakheter i det afghanske luftvåpenet. Det ble også advart mot å trekke ut de flere hundre amerikanske entreprenørene som sto bak vedlikeholdet av flyene.

Ifølge rapporten skiftet USA og Nato i 2019 strategi: Fra å bygge opp luftvåpenet skulle de gå over til å hjelpe styrkene til å overleve på egen hånd.

Mislykket strategi

Men i rapporten understrekes det at denne strategien mislykkes. Det afghanske luftvåpenet klarte ikke selv å skaffe det kvalifiserte personellet som var nødvendig for å klare seg på egen hånd. Ikke minst skyldtes dette mangel på opptrening av støttepersonell.

Selv da det afghanske luftvåpenet gjorde det bra under kamphandlinger, slet de med dårlig lederskap, mangel på folk, misbruk av flykapasiteten, og sterk avhengighet av logistikkstøtte fra USA og Nato.

Kollapsen av det afghanske flyvåpenet var altså en godt varslet katastrofe.