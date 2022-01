Rudy Giuliani stevnes av 6. januar-komiteen

I tillegg til Giuliani stevnes også Jenna Ellis, Sidney Powell og Boris Epshteyn. Alle fire er advokater som forsvarte Trump og framførte hans falske påstander om valgfusk i forbindelse med presidentvalget i 2020.

– De fire som er stevnet i dag, fremmet grunnløse konspirasjonsteorier om valgfusk, drev forsøk på å gjøre om på valgresultatet eller var i direkte kontakt med den tidligere presidenten om forsøk på å stanse tellingen av valgmannsstemmene, heter det i en uttalelse fra den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson, som leder komiteen.

Komiteen sier den ønsker papirer og vitnesbyrd fra Giuliani om hans innsats for å fremme Trumps påstander om valgfusk., og også informasjon om Giulianis angivelige forsøk på å overtale tjenestepersoner på delstatsnivå til å forsøke å gjøre om på valgresultater.

Ifølge CNN har komiteen også skaffet seg telefonlogger fra Donald Trumps sønn Eric Trump og Kimberly Guilfoyle, som er forlovet med Donald Trump junior, gjennom stevninger. Ifølge kanalen er det den første stevningen fra komiteen som er rettet mot et medlem av Trumps familie.

Loggene viser anrop og deres varighet, dato og tid, samt en logg over tekstmeldinger, men uten innholdet. Informasjonen er nyttig for komiteen i arbeidet med å kartlegge kommunikasjonen i Trump-kretser før, under og etter stormingen av Kongressen.

Både Eric Trump og Guilfoyle var aktive i Trump-kampanjens forsøk på å gjøre om på valgresultatet, blant annet ved å samle inn penger basert på påstandene om at Joe Bidens seier var resultat av utstrakt valgfusk.