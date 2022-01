Microsoft kjøper spillgigant

Prislappen er på hele 69 milliarder dollar, drøyt 608 milliarder kroner med dagens kurs.

California-baserte Activision står blant annet bak populære spill som «Call of Duty» og «Candy Crush», men har vært i store vansker den siste tida.

Myndighetene har saksøkt produsenten for helsefarlige arbeidsmiljø og for å lukke øynene for seksuell trakassering av kvinnelige ansatte.

Ansatte har protestert og demonstrert, mange har sluttet og rundt 20 prosent av de 9.500 ansatte har undertegnet et opprop med krav om at sjefen i selskapet går av.

Dersom oppkjøpet går gjennom, blir Microsoft verdens tredje største spillprodusent, målt etter omsetning, bare forbigått av Tencent og Sony.