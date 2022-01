Ny døgnrekord for koronadødsfall i Australia

Dødsfallene fordelte seg på landets tre mest folkerike delstater: New South Wales meldte inn 36, Victoria, 22 og Queensland 16. Den tidligere toppnoteringen var fra 4. september 2020, da det ble registrert 59 koronadødsfall.

Landets helseminister Greg Hunt sier imidlertid at det ser ut til at smitten nærmer seg toppen i New South Wales, og at den er i ferd med å flates ut i Victoria.

Ingen nedstengning

Delstatsregjeringen i New South Wales har utelukket å gå inn i en ny nedstengning for å håndtere den mer smittsomme omikronvarianten.

I oktober ble det slutt på en 108 dager lang nedstengning i Sydney, landets mest folkerike by, fordi befolkningen i stor grad er vaksinert.

En ny nedstengning vil ha «betydelige konsekvenser» for folks evne til å skaffe familiene sine mat på bordet, sa delstatsminister Dominic Perrottet til kringkasteren ABC.

Krisetilstand i Victoria

I Victoria er det erklært krisetilstand for sykehusene i delstatshovedstaden Melbourne og for flere andre sykehus i regionen. Den gjelder fra midt på dagen onsdag, og kommer på grunn av manglende bemanning og en stor økning i innleggelser.

– Vi har kommet til et punkt i helsevesenet vårt der vi må sjonglere ekstreme bemanningsproblemer og et enormt antall pasienter med covid-19, som må legges inn. I tillegg er arbeidsstyrken totalt utslitt, sa fungerende helseminister i delstaten, James Merlino.

Rundt 5.000 sykehusansatte er borte fra jobb fordi de er enten er smittet eller nærkontakter av noen med påvist koronasmitte.

En kriseerklæring betyr at det må mobiliseres ytterligere bemanning og kapasitet for å ta imot en strøm av pasienter. Det kan føre til at ansatte hentes inn fra permisjon, mens enkelte tjenester utsettes.

Mer enn 2.700 koronapasienter har dødd i Australia, som har en befolkning på rundt 26 millioner.