Nord-Korea sier de testet «taktisk styrte missiler»

Testen var angivelig for å evaluere missilene og hvor treffsikre de er. Den var den fjerde rakettesten regimet har utført til nå i år, og den andre siden landets utenriksdepartement varslet opptrapping etter at USA forrige uke innførte nye sanksjoner over nordkoreanernes atomprogram.

Sør-Korea og Japan meldte først om testen mandag. USA svarte med å be Nord-Korea slutte med «ulovlige og destabiliserende» handlinger. Amerikanerne har oppfordret Nord-Korea til å delta i samtaler, men forespørslene er ikke blitt besvart.