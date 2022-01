Vulkanrammede Tonga er innhyllet i aske

Øystaten Tonga har nærmest vært avskåret fra resten av verden siden vulkanutbruddet ødela landets kommunikasjonskabel til Fiji.

Tre dager etter utbruddet blir omfanget av katastrofen sakte mer kjent for omverdenen gjennom upålitelige satellittelefonforbindelser, rekognoseringsflyginger og satellittbilder.

Bilder fra luftrommet over Tonga viser at tidligere grønn natur og bygninger nå er fullstendig dekket av grå aske. Den undersjøiske vulkanen som sto for utbruddet har nesten forsvunnet helt fra vannoverflaten.

Voldsomme krefter

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

En støv- og røyksky ble slynget tre mil opp i lufta, og gass, sur nedbør og aske spredte seg over store deler av Stillehavsregionen.

Utbruddet gjorde utslag på seismografer over hele verden, var hørbart helt til Alaska og tsunamien slo inn over kystlinjer fra Japan til USA.

Dette bildet viser hvordan det så ut på Tongatapu i Tonga 14. januar før vulkanutbruddet, sammenlignet med 17. januar etter vulkanutbruddet. Foto: Planet Labs PBC via AP / NTB

På Tonga resulterte utbruddet i en tsunamibølge på 1,2 meter.

Selve vulkanøya ble fullstendig knust i utbruddet, der det før var en relativt stor øy, er det bare to holmer tilbake.

Minst to døde

To personer er bekreftet døde, blant dem en britisk statsborger, opplyser regjeringen i New Zealand.

Briten er 50 år gamle Angela Glover, som ifølge broren mistet livet da hun forsøkte å redde hundene sine. Hun bodde på Tonga sammen med ektemannen. Paret drev et rednings- og omplasseringssenter for løshunder.

Det er ikkje kjent hvor mange av Tongas 105.000 innbyggere som er rammet av utbruddet og oversvømmelsene.

Nødsignal

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) uttrykker bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkingsfly har sett «vesentlige materielle skader» der fra lørdagens vulkanutbrudd, men uten å få kontakt med folk på øyene.

– Et aktivt nødsignal har blitt fanget opp fra Mango, melder OCHA tirsdag. Øya huser mer enn 30 personer, ifølge befolkningsdata fra Tonga.

Internettforbindelsen med omverden er brutt, og det kan ta to uker før den er tilbake.

Hjelp på vei

New Zealand og Australia har begge sendt overvåkingsfly for å sondere terrenget etter utbruddet, og det gjøres forberedelser for å frakte sårt tiltrengte forsyninger til øystaten.

Deler av øystaten Tonga er fullstendig dekket av aske etter helgens vulkanutbrudd. Foto: CPL Vanessa Parker/NZDF via AP / NTB

Newzealenderne sier imidlertid at det inntil videre er så mye aske på rullebanen ved flyplassen i hovedstaden Nuku'alofa at ingen fly kan lande.

Et Herkules-fly står klart for å frakte nødhjelpsforsyninger, blant annet utstyr til oppbevaring av vann, generatorer og hygienesett så snart rullebanen er klar.

Frykt for forurensing

Flere skip med forsyninger skal dra fra Australia og New Zealand til Tonga tirsdag. Reisetiden er rundt tre døgn.

På et av skipene skal det sendes utstyr og folk for søk og dykking, mens store mengder vann og andre humanitære forsyninger skal sendes på et annet, ifølge forsvarsminister Peeni Henare.

– Vi vet at vann er et umiddelbart behov, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Røde Kors melder at de sender 2.516 beholdere med vann til Tonga i frykt for at landets vannforsyning har blitt forurenset av asken fra vulkanutbruddet. Tongas hovedstad Nuku'alofa antas å være dekket av 2 centimeter aske.

Frankrike, som har flere territorier i Stillehavet, har lovet at de skal hjelpe Tonga med å få dekket sine mest presserende behov.