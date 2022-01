Xi etterlyser større samarbeid i kampen mot pandemien

Mandag holdt Xi åpningstalen på nettmøtet i Verdens økonomiske forum, som heller ikke i år kunne arrangeres i Davos som følge av pandemien.

Under talen påpekte Xi at Kina alt har sendt over 2 milliarder vaksinedoser til 120 land verden over, og at ytterligere 1 milliard doser snart er på vei. 600 millioner av disse vil bli sendt til afrikanske land, mens 150 millioner doser skal gå til land i Sørøst-Asia.

Det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax har til sammenligning hittil levert 1 milliard vaksinedoser til utviklingsland.

– Vi må kvitte oss med den kalde krigens mentalitet og søke fredelig sameksistens som alle har alt å vinne på, sa Xi i talen.

– Verden i dag er alt annet enn rolig. Proteksjonisme og unilateralisme kan ikke beskytte noen. Når alt kommer til alt så skader det både egne og andres interesser, sa den kinesiske presidenten, som også tok for seg utfordringene knyttet til klimaendringene.

Xi understreket at Kina er beredt til å samarbeide med andre land for å bremse den globale oppvarmingen. Han kom ikke med noe konkret utspill, verken om tiltak eller finansiering, men understreket at det er opp til industrilandene å skaffe til veie både teknologi og penger for å bekjempe den globale oppvarmingen.