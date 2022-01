Porosjenko tilbake i Ukraina for å møte i retten

Porosjenko, som mener anklagene er politisk motiverte, ble møtt av støttespillere og tilhengere på flyplassen i Kiev mandag. En ukrainsk statsadvokat mener at Porosjenko hjalp de to utbryterregionene Donetsk og Lugansk med å selge store mengder kull til inntekt for de russiskstøttede separatiststyrkene i 2014–2015. Alle den tidligere presidentens eiendeler i Ukraina er frosset som følge av anklagene, og han risikerer 15 års fengsel.

Porosjenko er en av Ukrainas rikeste menn med en antatt formue på om lag 14 milliarder kroner. Under mandagens fengslingsmøte sa aktor at ekspresidenten kan bli løslatt mot en kausjon på 1 milliard hryvnja, tilsvarende over 305 millioner kroner, og at han må ha på seg elektronisk fotlenke.

Selv kaller Porosjenko anklagene for politisk undertrykkelse. Han hevder det er et forsøk fra etterfølgeren Volodymyr Zelenskyj på å flytte oppmerksomheten bort fra økonomiske problemer og koronapandemien.

Også Ukrainas allierte er bekymret over saken, som kommer samtidig som Russland bygger opp store styrker ved landets grenser.