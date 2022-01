Tyrkisk domstol nektet å løslate borgerrettsaktivist

Mandag var det klart for et nytt rettsmøte i saken mot Kavala, som sier at han har mistet all tro på det tyrkiske rettsvesenet og derfor ikke deltok.

64-åringens forsvarere krevde løslatelse, noe retten avviste. Nå venter nye uker i varetekt fram til neste rettsmøte, som er berammet 21. februar.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast at Kavalas menneskerettigheter er brutt og ga Tyrkia en frist med enten å løslate ham eller å legge fram en konkret begrunnelse for hvorfor han fortsatt må sitte i varetekt. Det skjedde ikke, og Europarådet kan nå åpne en større sak mot Tyrkia.

Kavala er anklaget for å ha finansiert og organisert store demonstrasjoner mot regjeringen i 2013 og et kuppforsøk i 2016. Han nekter straffskyld for alle anklagene, som kan gi ham en ubetinget livstidsdom.

I 2020 ble han kjent ikke skyldig for anklagen i forbindelse med hendelsene i 2013, men ble raskt pågrepet igjen. Til sammen har han sittet i varetekt i over fire år uten dom.

I oktober truet Tyrkia med å kaste ut ambassadører fra ti vestlige land, deriblant USA og Norge, etter at de kom med en felles uttalelse om fengslingen på fireårsdagen. Tyrkia trakk senere trusselen tilbake. Diplomater fra EU og flere andre land var til stede under rettshøringen mandag.

President Recep Tayyip Erdogan kaller Kavala den tyrkiske grenen av den amerikanske filantropen George Soros' angivelige nettverk.